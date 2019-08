Autotransporter fing auf Pyhrnautobahn Feuer

Ein mit Luxusfahrzeugen beladener Autotransporter hat am Dienstagvormittag auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Rottenmann in der Obersteiermark Feuer gefangen. Die Flammen griffen laut erster Information der Asfinag auf die Fahrzeuge über. Bis zu ein Dutzend Neuwagen sollen betroffen sein. Verletzt wurde niemand. Die A9 war in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

Der Autotransporter hat gegen 10.00 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Rottenmann zu brennen begonnen. Für die Löscharbeiten musste der Fahrstreifen in Richtung Linz gesperrt werden, der Verkehr wurde bei Rottenmann auf die Schoberpass Straße (B113) abgeleitet. Das Schwerfahrzeug und die beschädigten Pkw werden in den kommenden Stunden abgeschleppt. Personen kamen nach ersten Informationen dabei nicht zu Schaden.