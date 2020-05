Autolenkerin übersah Radfahrer - Steirer starb

Gegen 12.20 Uhr dürfte eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der L438 in Richtung Lindegg den entgegenkommenden Radfahrer aus dem Bezirk Weiz übersehen haben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Die 23-Jährige habe zuvor zwei vor ihr fahrende Radfahrer überholt und beabsichtigte danach nach links in Richtung Ortsgebiet Bad Blumau einzubiegen. Dabei dürfte sie in dem steilen Streckenabschnitt (Gefälle ca. 14%) den Radfahrer nicht gesehen haben. Der Oststeirer habe nicht mehr rechtzeitig anhalten können und sei gegen die rechte hintere Fahrzeugtüre der 23-Jährigen geprallt, so die Polizei. Dabei sei der Mann auf die Fahrbahn geschleudert und regungslos liegen geblieben.

Alarmierte Rettungskräfte des Notarztwagens sowie des Rettungshubschraubers C16 hätten trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen nur mehr den Tod des 50-Jährigen feststellen können. Für die Betreuung der Angehörigen stand das Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.