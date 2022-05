Autolenker krachte in Gebäude und starb

Der Lenker wurde in seinem brennenden Kfz eingeklemmt und konnte sich nicht befreien. Die Flammen griffen auf das Gebäude über, 160 Mitglieder von 15 Feuerwehren standen bei der Brandbekämpfung im Einsatz.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtete, war der 60-Jährige kurz nach 1.30 Uhr mit dem Auto in einer Linkskurve gerade aus weitergefahren. Der Wagen touchierte u.a. einen Leitpflock und stürzte über eine steile Böschung, ehe er mit großer Wucht gegen den hinteren Gebäudeteil des Firmenkomplexes prallte. Das Auto "kam auf dem Dach zum Liegen und dürfte unmittelbar zu brennen begonnen haben", so die Polizei in einer Aussendung.

15 Feuerwehren standen im Einsatz

Ausgelöst durch den Fahrzeugbrand stand auch das Gebäude rasch in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand bereits auf den gesamten Dachbereich übergegriffen, hieß es seitens des Bezirkskommandos. Ein umfassender Löschangriff war die Folge, auch Atemschutztrupps sowie mehrere Drehleitern kamen dabei zum Einsatz. Es entstand massiver Sachschaden.