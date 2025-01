Autofahrerin übersah im Bezirk Weiz Fußgänger - Mann starb

Eine 25-jährige Autofahrerin übersah am Dienstag laut Aussendung der Polizei auf der Wechsel-Straße (LB54) im Bezirk Weiz einen querenden Fußgänger. Der daraus resultierende Aufprall war so stark, dass der 79 Jahre alte Mann noch am Unfallort starb.

Gegen 18.00 Uhr fuhr die Lenkerin von Gleisdorf in Richtung Pischelsdorf. Zeitgleich überquerte das Unfallopfer aus dem Bezirk Weiz die Fahrbahn im Bereich einer unübersichtlichen Kurve. Laut aktuellen Erkenntnissen dürfte die 25-Jährige den Mann übersehen haben. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und dem Einsatz von zahlreichen Einsatzkräften des Roten Kreuzes, eines Notarztes und eines Notarzthubschraubers erlag der Mann noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Ein Alkomattest der Lenkerin verlief negativ.

