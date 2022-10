Autodiebe in Oberösterreich geschnappt

Ein Autodiebestrio ist von Ermittlern des Landeskriminalamts Steiermark ausgeforscht worden: Die zwei Männer und eine Frau aus Ungarn wohnten in Graz und stahlen in der Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich und Kärnten seit März 2022 insgesamt zehn Fahrzeuge. Bei neun weiteren Pkw blieb es beim Versuch, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Schaden beträgt mehr als 175.000 Euro. Die drei Verdächtigen wurden festgenommen.

Die beiden Männer im Alter von 22 und 37 Jahren wurden vor einigen Wochen auf frischer Tat ertappt. Die Ermittler hatten bei Marke und Baureihe ein Muster erkannt und auch das Begleitfahrzeug des Trios ausgeforscht. Mit diesen Hinweisen legten sich die Beamten auf die Lauer und ertappten die beiden Männer in Oberösterreich beim versuchten Diebstahl eines weiteren Fahrzeugs. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurde auch ihre Komplizin gefasst und weitere Beweismittel konnten sichergestellt werden.

Die Verdächtigen hatten acht verschiedene SIM-Karten und 30 verschiedene Mobiltelefone für ihre Coups verwendet. Dennoch gelang eine Auswertung der Telekommunikation des Trios. Dadurch konnten die Diebstähle und Versuche rasch den Männer und der Frau nachgewiesen werden. Weiters sollen sie auch fremde Ausweise verwendet haben.