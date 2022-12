Auto war nicht für Verkehr zugelassen: Junger Raser tötete Passanten

Das Auto, das am Dienstag kurz nach Mitternacht über den Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring fuhr, hätte dort gar nicht unterwegs sein dürfen. Der BMW, auf dem lediglich ein Probefahrtkennzeichen montiert war, hatte keine Verkehrszulassung. Dennoch war der Lenker, ein 25-jähriger Wiener, mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Straßen des 16. Bezirks unterwegs.

Dabei verlor er auf Höhe der Kreuzung mit der Koppstraße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehsteig. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein 47-jähriger Spaziergänger unterwegs. Der Sportwagen erfasste den Mann, kollidierte anschließend mit einem Lichtmast und prallte gegen die Mauer eines Vorhofes.

Der schwer verletzte Ägypter wurde notfallmedizinisch versorgt und konnte zunächst auch noch reanimiert werden.

Polizei benötigte Sichtschutz

Der Notarzt brachte den Mann noch in ein Krankenhaus, dort aber erlag er seinen schweren Verletzungen. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass die Feuerwehr einen Brandschutz errichten musste. Weil der schwere Unfall zahlreiche Schaulustige anzog, konnten Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute nur mittels Sichtschutz in Ruhe arbeiten.

Der 25-Jährige, der auf seine Fahrt durch Ottakring auch zwei Freunde mitgenommen hatte, wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Auch die zwei Mitfahrer – 20 und 23 Jahre alt – kamen mit leichten Blessuren davon. Die Polizei führte noch vor Ort einen Alkotest bei dem Lenker durch: Er hatte mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut.

Zahlreiche Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Der junge Autolenker wird sich wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr verantworten müssen.

