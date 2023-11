Auto überschlug sich im Weinviertel: 31-Jähriger starb

Der Pkw war bei Guntersdorf von der Weinviertler Schnellstraße (S3) abgekommen und hatte sich mehrfach in einem Feld überschlagen, berichtete die Feuerwehr. Der 31-jährige Lenker wurde ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Der in Wien lebende Türke erlag am Montag seinen Verletzungen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Drei weitere Insassen erlitten Blessuren.

Der Wagen war laut Exekutive in Fahrtrichtung Tschechien auf regennasser Straße ins Schleudern geraten und hatte einen Wildschutzzaun durchstoßen, bevor er sich mehrmals überschlug. Der Lenker wurde reanimiert und vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er Stunden später verstarb. Zwei Männer im Alter von 25 und 40 Jahren sowie eine 27-Jährige wurden mit Verletzungen in die Landeskliniken Horn und Mistelbach eingeliefert. Sie stammen ebenfalls aus Wien. Mitglieder von zwei Feuerwehren bargen den stark beschädigten Wagen.

