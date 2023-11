Auto stürzte in Kärnten in Fluss: Familie wurde gerettet

Die Familie wurde laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Auto befreit, alle drei wurden leicht verletzt und unterkühlt ins Krankenhaus Friesach eingeliefert. Das Auto hatte zu rollen begonnen, nachdem die Frau ausgestiegen war, um Lebensmittel abzuholen.

Sie hatte den Motor laufen lassen, gab sie an, und den Leerlauf eingelegt, bevor sie ausstieg um bei dem Bauernhof die Besorgungen zu machen. Als sie plötzlich die Schreie ihrer Kinder hörte, rannte sie zum Auto zurück, das sich bereits bewegte. Es gelang ihr noch einzusteigen, den Sturz in den Fluss konnte sie aber nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.

