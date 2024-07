Auto in Flammen: Frau starb bei schwerem Unfall auf Kärntner A2

Ein Lkw war wegen eines Reifenplatzers ins Schleudern gekommen und hatte ein Auto gegen eine Betonleitwand gedrückt, das daraufhin in Flammen aufgegangen war. Für die Frau im Auto kam jede Hilfe zu spät, bestätigte die Polizei auf Anfrage entsprechende Medienberichte.

Zwei Schwerverletzte gerettet

Dem Lkw-Lenker gelang es noch, zwei weitere Insassen aus dem brennenden Auto zu retten. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die A2 war am Nachmittag an der Unfallstelle nach wie vor gesperrt, es bildete sich ein langer Rückstau in beiden Fahrtrichtungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.