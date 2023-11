Auto ging in Niederösterreich in Flammen auf: Polizei geht von Brandstiftung aus

"Eine technische Ursache kann aber nicht zur Gänze ausgeschlossen werden", sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Mittwoch. Jener Wiener, der in der Nähe des Brandes aufgetaucht war, soll am Mittwoch befragt werden. Der nackte Verletzte war während der Löscharbeiten entdeckt worden, er machte verschiedene Angaben zum Hergang.

Firmenwagen total zerstört

Die Einsatzkräfte waren am Dienstag gegen 6 Uhr zu einem Waldstück alarmiert worden, die Feuerwehr löschte den Brand. Der Firmenwagen des 33-Jährigen wurde zerstört. Die Hintergründe waren vorerst unklar, Fremdverschulden konnte nicht ausgeschlossen werden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich nahm Ermittlungen auf. Der alkoholisierte Wiener wurde ins Spital gebracht. Er soll Schnittwunden aufgewiesen haben.

