Auto ging in Flammen auf: Drei Menschen verbrannten

Zwei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 30 Jahren sind in der Nacht auf Samstag im Ortsteil Laa in Premstätten (Bez. Graz-Umgebung) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine 27-Jährige konnte aus dem Auto gerettet werden, ehe dieses in Flammen aufging.

Der Unfall hat sich gegen 1.30 Uhr ereignet. Der mit vier Personen besetzte Wagen kam aus ungeklärter Ursache von der Bierbaumerstraße (L373) ab und prallte gegen einen Betonpfeiler eines Gartenzauns. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und zogen eine der Frauen durch eine kaputte Seitenscheibe aus dem qualmenden Pkw hinaus. Kurz darauf brannte das Wrack lichterloh.

Erst nachdem die Feuerwehren den Brand gelöscht hatten, entdeckten sie im Fahrzeug die drei Leichen. Ob sie im Wagen verbrannt sind oder bereits davor direkt beim Unfall ums Leben gekommen waren, muss noch geklärt werden. Alle Opfer stammen aus der Steiermark.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahme der Leichname, des Unfallfahrzeuges sowie weitere Ermittlungen zum Unfallhergang an. Die Angehörigen werden von Kriseninterventionsteams betreut.

Motorrad stieß gegen Pkw

Ein Motorradfahrer aus Au (Gemeinde Bad Goisern) ist Sonntagvormittag bei der Kollision mit einem Pkw in der Obersteiermark ums Leben gekommen. Der 43-Jährige war gegen 10 Uhr auf der Gesäuse Straße (B146) von Admont Richtung Hieflau (Bez. Liezen) unterwegs, als er auf feuchter Fahrbahn in einer Rechtskurve stürzte und auf die Gegenfahrbahn schlitterte. Er stieß gegen den Wagen eines 40-jährigen Steirers. Ein zufällig vorbeikommender Arzt wollte dem Motorradfahrer noch helfen, konnte aber auch nur noch den Tod feststellen.

Ein 61-jähriger Tiroler ist Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hof bei Straden (Südsteiermark) ums Leben gekommen. Er kam auf der L-256 von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Sein Auto überschlug sich und landete am Dach. Der Lenker war sofort tot.

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auf der Kärntner Tauernautobahn (A10) beim Oswaldibergtunnel Richtung Villach. Eine 50-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw aus unbekannter Ursache rechts gegen die Betonleitelemente, das Fahrzeug wurde gegen die Tunnelwand geschleudert und kam auf dem Dach liegend zu stehen.

Die Frau wurde aus dem Pkw geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Die A10 war während der Berge- und Aufräumungsarbeiten für etwa drei Stunden gesperrt.