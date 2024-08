Auto fuhr in Mittersill in Lokal: 3 Schwerverletzte

Das bestätigten die Salzburger Polizei und das Rote Kreuz der APA. Insgesamt drei Schwerverletzte und drei Verletzte wurden demnach ins Unfallkrankenhaus Schwarzach sowie Zell am See transportiert. Die Polizei geht von einem Unfall aus, der Lenker sei mit seinem PKW statt der Kurve entlang geradeaus in ein Gasthaus gerast.

Am Mittersiller Stadtplatz kam es deshalb zu einem Großeinsatz, das Rote Kreuz war mit sechs Rettungswägen sowie zwei Notärzten vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam betreute zudem eine größere Menge an Zeugen, die den Vorfall miterlebt hatten.

