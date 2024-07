Auto auf Flucht vor Polizeistreife in Vorarlberg schwer verunglückt

Der 20-jährige Lenker - er stand unter Drogeneinfluss - verlor in einem Baustellenbereich die Kontrolle über den Pkw, der gegen einen Baum, eine Straßenlaterne und schließlich gegen die Fassade einer Firma prallte. Ein 18-Jähriger musste aus dem Autowrack geschnitten werden, alle drei Männer wurden schwer verletzt.

Lesen Sie auch: Zwei tote 19-Jährige nach Verkehrsunfall in Graz

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 22.40 Uhr. Der 20-Jährige missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, die in Röthis (Bez. Feldkirch) eine Kontrolle durchführte. Er setzte sich mit einer Geschwindigkeit von zeitweise über 160 km/h ab und ignorierte in Klaus auch mehrere Baustellenbeschilderungen. Eine Asphaltausfräsung führte dazu, dass der 20-Jährige die Herrschaft über den Wagen verlor. Die drei Männer wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

