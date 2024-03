Ausstieg verpasst: Deutscher sprang in Tirol von Sessellift

Der 66-Jährige hatte Samstagvormittag im Skigebiet Spieljoch in Fügen im Tiroler Zillertal verabsäumt, bei der Bergstation aus einem Sessellift auszusteigen. Ein Angestellter hielt den Lift an und wies den Skifahrer an, bis zur gegenüberliegende Ausstiegsstelle auf dem Sessel sitzen zu bleiben.

Per Helikopter ins Spital

Der Deutsche sprang daraufhin jedoch aus rund eineinhalb Metern Höhe vom Sessellift. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Mann wurde mit Akia und Skidoo zunächst zur Gondelstation gebracht, teilte die Polizei mit. Von dort flog ein Notarzthubschrauber den Deutschen in das Krankenhaus Schwaz.

