Ausseerland-Gemeinden unterstützen Loser-Gondel

Die erste fertige Liftstütze der neuen Loser-Gondel in Altaussee (Bezirk Liezen) wurde bereits feierlich eingeweiht. Parallel dazu läuft die Finanzierung des rund 30 Millionen Euro teuren Projekts, das mit Spätsommer des kommenden Jahres abgeschlossen sein soll. Nun beteiligen sich auch die drei Gemeinden des Ausseerlandes an der Finanzierung mit jeweils 700.000 Euro – also insgesamt 2,1 Millionen Euro – wie die Kleine Zeitung berichtet.

Altaussee, Bad Aussee und Grundlsee gehören etwas mehr als drei Prozent der Loser GmbH, Mehrheitseigentümer ist der Industrielle Hannes Androsch mit etwa 60 Prozent, Alois Grill hält 37 Prozent der Anteile des Unternehmens. Die notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse für die Finanzierung wurden vielfach als Formalakt gesehen und gingen überall einstimmig über die Bühne. Einzig in Altaussee, wo die Gondel gebaut werden soll, ist die Bürgerliste "Dialog" skeptisch und votierte mit den vier Mandataren gegen die finanzielle Beteiligung.

Laut Listen-Chef Martin Dämon wurde eine große Chance vertan. Denn bei den 2,1 Millionen Euro handle es sich um Bedarfszuweisungen vom Land Steiermark, dieser Betrag würde in mehreren Tranchen zu je 100.000 Euro ausbezahlt. In einer achtseitigen Stellungnahme wurde ihm von einem Wiener Anwaltsbüro geraten, eine "echte Kapitalerhöhung" in Form eines neuen Gesellschaftsvertrags mit den Loser Bergbahnen zu verhandeln. Dämon, der einen entsprechenden Antrag einbrachte, meinte, durch einen neuen Gesellschaftsvertrag wären die Bergbahnen "langfristig stabil aufgestellt". Ein weiterer Vorteil: Die Mitspracherechte der Gemeinden würden ebenfalls erhöht werden.

Bereits gut berücksichtigt

Laut Gerald Loitzl, Bürgermeister von Altaussee, würden bereits jetzt die Wünsche der Gemeinden in einem hohen Ausmaß berücksichtigt – viel höher, als es der Beteiligung entspreche, sagt Loitzl im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Es hätte unterschiedliche Möglichkeiten für die Unterstützung des Losers gegeben. Jedoch sei man zu dem Schluss gekommen, die Gelder in Form der sogenannten echten stillen Beteiligung einzubringen. Bei guten Geschäftsergebnissen erfolge eine entsprechende Verzinsung, "alle diese Schritte sind mit der Aufsichtsbehörde genau abgestimmt", sagt Loitzl.

