Ausseer Landwirt ortete verschwundene Kuhglocke im Ruhrgebiet

Der Landwirt aus Bad Mitterndorf nimmt an einem EU-Projekt teil, bei dem Glocken mit Chips ausgestattet werden. Eine verschwand aber. Die Ortung führte in die Region Krefeld. Deutsche Polizisten stellten die Glocke dort sicher. Zwei Urlauber wollen sie gefunden und mitgenommen haben.

Rund um den 20. oder 21. September war die Kuhglocke verschwunden. Als der Steirer sie per GPS ortete, traute er seinen Augen wohl kaum, denn über das Internet wurde sie im mehr als 800 Kilometer entfernten Krefeld angezeigt.

Sohn lebt in Berlin

Der Landwirt teilte das seinem Sohn mit, der in Berlin lebt, hieß es seitens der steirischen Landespolizeidirektion am Donnerstag. Daraufhin erstattete der Sohn eine Anzeige in Deutschland und der Bauer meldete den Vorfall bei der Polizeiinspektion Bad Mitterndorf. Er zeigte den Beamten auf seinem mitgebrachten Tablet, wo die Glocke geortet wurde.

Glocke kommt wieder in die Steiermark

Tatsächlich wurden die deutschen Polizisten am Ortungspunkt fündig. Zwei Männer- 23 und 24 Jahre alt - gaben an, dass sie das Geläut während ihres Urlaubs am Wegesrand gefunden hätten. Sie haben die Glocke als Souvenir einfach mitgenommen. Dem Vernehmen nach haben sich der 55-jährige Landwirt und die beiden Deutschen bereits geeinigt. Die Glocke kommt wieder zurück in die Steiermark. Ob die beiden Urlauber nun noch eine Strafe erwartet, ist nicht bekannt.

Kuh Rosalie vermisste ihre Glocke Bild: privat