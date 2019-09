Ausgeliefert: Das lange Tauziehen um Seisenbacher

Noch ist keine Entscheidung getroffen worden, ob der unter Missbrauchsverdacht stehende ehemalige Sportler Peter Seisenbacher in Untersuchungshaft genommen wird. Ein Journalrichter soll heute unter Einhaltung der 48-stündigen Frist darüber entscheiden.

Sein Anwalt Bernhard Lehofer besuchte Seisenbacher gestern in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. "Ich konnte ein paar Stunden mit ihm sprechen", sagte Lehofer. "Er lässt ausrichten, dass er wohlauf ist und gut behandelt wird."

Wie berichtet, ist der 59-Jährige am Donnerstag kurz vor 17 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Damit ist die knapp dreijährige Flucht von Seisenbacher vor der österreichischen Justiz endgültig zu Ende. Im Dezember 2016 hätte der Prozess gegen den zweifachen Olympiasieger beginnen sollen.

Seisenbacher wird vorgeworfen, zwei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Bei einem dritten Vorfall soll es bei dem Versuch geblieben sein. Doch der Ex-Judoka erschien nicht im Verhandlungssaal, sondern tauchte in der Ukraine unter. "Die Flucht war halt wahrscheinlich eine Reaktion aus Verzweiflung. Man kann sich schon verstecken, aber man kommt dem halt nicht aus", sagt Franz Haugeneder, Ex-Präsident des Judoverbandes ÖJV, der Seisenbacher viele Jahre kannte.

Justiz scheiterte an Ukraine

Gut sieben Monate nach seiner Flucht ist der einstige Ausnahmesportler, für den die Unschuldsvermutung gilt, in Kiew aufgespürt und festgenommen worden. Doch die ukrainischen Behörden ließen den Wiener wieder frei, lieferten ihn nicht an Österreich aus. Die heimische Justiz hat sich seit August 2017 vergeblich um die Auslieferung bemüht. Vor einem Jahr hat auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz bei einem Besuch in der Ukraine von Präsident Petro Poroschenko vergeblich auf eine "rasche Entscheidung" gedrängt.

Ein Asylantrag von Seisenbacher ist im November 2017 von der Ukraine abgelehnt worden. Danach ließ der 59-Jährige juristisch nichts unversucht, um trotz aufrechter Ausreiseverpflichtung bleiben zu können.

Der Ex-Judoka soll aber bereits im Februar 2018 versucht haben, mit einem falschen Reisepass die Ukraine in Odessa zu verlassen. Er wurde damals gefasst und nach kurzer Haft wieder auf freien Fuß gesetzt. Vor genau einer Woche scheiterte auch sein zweiter Versuch, dieses Mal hat die Ukraine Seisenbacher aber ausgeliefert.

"Strafrechtlich hat die Flucht keine Auswirkungen", sagt Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts Wien. Die Anklage sei weiterhin gültig, der Prozess könne jederzeit fortgesetzt werden. Bis zu einem neuen Hauptverhandlungstermin werde es aber noch einige Zeit dauern. "Es ist schade um diesen riesengroßen Sportler. Wenn er unschuldig ist, wird es hoffentlich rauskommen und wenn nicht, wird er eh seine Strafe kriegen", sagt Judoka Franz Haugeneder. (mpk/nieg)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.