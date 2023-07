Ausflug in die Berge endete tödlich

Ein 73-jähriger Grazer ist Donnerstagmittag bei einer Wanderung am Peterer Sattel im steirischen Bezirk Murtal tödlich verunglückt. Der Pensionist stürzte am markierten Wanderweg über einen steilen Hang rund 50 Meter in die Tiefe, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Drei Personen der 14-köpfigen Wandergruppe, mit der er unterwegs war, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Für den 73-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 12 konnte nur noch den Tod des Pensionisten feststellen. Sein Leichnam wurde anschließend vom Polizeihubschrauber Libelle Steiermark geborgen.

