Ausfahrtskontrollen für Hallein und Oberalm enden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auch in diesen beiden Orten stark zurückgegangen, sodass auf die Testpflicht bei der Ausfahrt verzichtet werden kann. Die Einhaltung der Quarantänebestimmungen werde aber weiterhin intensiv kontrolliert, kündigte das Land Salzburg am Freitag in einer Aussendung an.

In Hallein - dort gilt die Beschränkung seit 30. April - hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz seither von 506 auf 178 (Stand heute) mehr als halbiert. "Es deuten alle Anzeichen darauf hin, dass sich die Situation in den kommenden Tagen weiter beruhigt und die Inzidenz weiter sinkt. Dies gilt auch für die Zahl der aktiven Fälle, wobei hier der Rückgang etwas später begonnen hat, aber der Trend nun deutlich nach unten zeigt", erläuterte Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Im benachbarten Oberalm, wo die Ausfahrt seit 8. Mai kontrolliert wird, sank die Inzidenz seither von 448 auf 179 - zwischenzeitlich lag sie sogar schon bei 135.

Für das gesamte Bundesland vermeldete die Landesstatistik am Freitag eine Inzidenz von 73 (diese Zahl weicht etwas von den Werten der AGES ab). Die Zahl der aktiv Infizierten in ganz Salzburg ist seit dem gestrigen Feiertag erstmals seit langem wieder dreistellig, heute waren es noch 906.