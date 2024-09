"Aufsteirern" in der Grazer Innenstadt abgesagt

Die extreme Wetterlage sowie der anhaltend starke Wind machen eine sichere Durchführung der Veranstaltung unmöglich.

"Sicherheit hat oberste Priorität"

"Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass das diesjährige 'Aufsteirern' Festival - in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden - für das gesamte Wochenende aufgrund der aktuellen Wetterprognose leider abgesagt werden muss", hieß es in der Aussendung der Veranstalter am Freitag. Hinzu komme, dass auch eine gefahrlose Anreise für die Gäste unter den Umständen nicht gewährleistet werden könne. "Die Sicherheit und das Wohl aller Teilnehmenden, Besucherinnen und Besucher sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität", sagten die Veranstalter. Man hoffe 2025 wieder auf strahlenden Sonnenschein.

Von Schneefahrbahn überrascht

Schnee und Regen haben schon am Freitag in der Steiermark für zahlreiche Probleme, vor allem auf den höhergelegenen Bergstraßen, gesorgt. Kettenpflichten wurden im Raum Mariazell, Hieflau, am Lahnsattel, am Gaberl und am Niederalpl verhängt. Da noch keine Winterreifenpflicht gilt, wurden Verkehrsteilnehmer trotz der Vorhersagen von Schneefahrbahnen überrascht - beispielsweise am Schanzsattel in Fischbach, wo die Feuerwehr für Bergungen ausrücken musste.

Auf der Mariazeller Straße (B20) herrschte Freitagvormittag zwischen Seewiesen und Gollrad in beiden Richtungen Schneeglätte, und es gab Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Dasselbe galt für die Eisenstraße (B115) zwischen Eisenerz und Vordernberg, wo auch dringend zu Winterreifen für alle Fahrzeuge geraten wurde. Kettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wurde auch am Lahnsattel verhängt. Über das Gaberl herrschte Schneekettenpflicht gleich für alle Fahrzeuge - ebenso auf der Niederalpl Landesstraße (L113) zwischen Mürzsteg und Aschbach.

Seitens der ÖBB hieß es, dass wegen eines Murenabganges zwischen Friedberg und Aspang Markt Bahnhof voraussichtlich bis Freitagmitternacht keine Zugfahrten möglich sein werden. Ein Schienenersatzverkehr sei angefordert worden. Bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit sei aber nötig.

