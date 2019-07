Aufregung um E-Mail: Ski-Ort ruft dazu auf, Obdachlosem nicht zu helfen

In der Nachricht, die sich an alle Bewohner und Gewerbetreibenden in dem beliebten Pinzgauer Urlaubsort richtet, wird die Bevölkerung dazu aufgefordert, einem Obdachlosen, der sich derzeit im Ort aufhält, nicht zu helfen. "Wir bitten Sie darum, dieser Person keine Lebensmittel oder Geld zu übergeben", heißt es wortwörtlich in der E-Mail, die am Vormittag des 25. Juli verschickt wurde und nun im Auge eines virtuellen Shitstorms steht.

"Ein Armutszeugnis"

Unter dem Titel "Das stinkreiche Saalbach und der Obdachlose" fand ein Screenshot der elektronischen Post ihren Weg ins Netz – und löste dort eine Welle an Kritik gegen die Gemeinde aus. Zahlreiche Nutzer kündigten unter dem Posting von Falter-Chefredakteur Florian Klenk an, den Urlaubsort in Zukunft zu meiden. "Es macht einen sehr, sehr traurig solche Mails zu bekommen", schrieb zudem ein Vermieter aus Saalbach. Er wolle jetzt erst recht helfen, kommentierte ein weiterer. "Erschreckend", "menschenverachtend" und "ein Armutszeugnis" lauteten weitere Kommentare. Mehr als 500 Mal wurde der Beitrag auf Facebook bereits geteilt, 400 Shares waren es auf Twitter.

Auf OÖN-Nachfrage wurde die Echtheit der Mail zwar bestätigt, allerdings verweist die Gemeinde darauf, dass es in der Vergangenheit zu "gröberen Problemen" gekommen sei. Am Nachmittag schaltete sich die Polizei Salzburg in der Causa ein und berichtete über die Hintergründe: Bei besagtem Bettler handle es sich um einen obdachlosen Ungarn, der schon mehrfach wegen Diebstählen aufgefallen sei. Der 36-Jährige sei zudem in offene Häuser und Wohnungen eingedrungen. Man habe ihm Hilfe angeboten, doch eine Vermittlung an die Caritas lehnte er ab, hieß es weiter seitens der Exekutive. Weil es Beschwerden aus der Bevölkerung gab, sei die entsprechenden Information an die Gemeinde weitergegeben worden. Die Gemeinde Saalbach hatte gegenüber den OÖN eine Stellungnahme angekündigt.

