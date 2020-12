Aufnahmetests: Fragwürdige Geldflüsse an Uni-Professor

Der Rechnungshof (RH) ist bekannt dafür, anlässlich seiner Prüfungen Empfehlungen an die geprüften Institutionen auszusprechen. In einem aktuellen Fall wiegen die Missstände aber offenbar so schwer, dass Empfehlungen nicht ausreichen: Die Prüfer schalteten die Justiz ein. "Aufnahmeverfahren Human- und Zahnmedizin", so der unscheinbare Titel des 116 Seiten starken Papiers, das der RH am Freitag veröffentlichte.

Der Inhalt hat es aber in sich. Denn rund um die Aufnahmetests zum Medizinstudium deckt der Bericht Missstände und teils abenteuerliche Geldflüsse auf. So soll sich ein Professor der Universität Graz für die Erstellung von Testfragen insgesamt knapp 150.000 Euro auf sein Privatkonto überweisen haben lassen. Für den RH ergibt sich daraus der "Verdacht der Verwirklichung strafrechtsrelevanter Tatbestände", wie es im Prüfbericht heißt. Dieser sei deswegen an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden.

Kein schriftlicher Vertrag

Beginnend mit dem Studienjahr 2013/14 führten die Medizin-Unis Graz, Innsbruck und Wien einen einheitlichen, standardisierten Aufnahmetest durch. Für "wissenschaftliche Dienstleistungen", etwa die Entwicklung von Übungsbeispielen und Probetests, beauftragten die Medizin-Unis damals einen Grazer Psychologie-Professor. Auch die jährliche Erstellung der Testfragen für die Bereiche "Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten" sowie "Soziale und emotionale Kompetenzen" fielen ab 2013 in seinen Aufgabenbereich.

Die Medizin-Unis sollen dabei wenig sorgsam mit öffentlichen Geldern umgegangen sein. Wie der RH in seinem Bericht festhält, wurde der Uni-Professor ohne Ausschreibung beauftragt, einen schriftlichen Vertrag gab es nicht. Zudem hätten die Universitäten weder eine Schätzung des Auftragswerts noch Vergleichsangebote eingeholt.

Ungeachtet dieser formalen Unzulänglichkeiten floss Geld: Von 2013/14 bis 2016/17 zahlten die Medizin-Unis insgesamt rund 430.000 Euro für die Dienstleistungen des Professors – den Großteil, dem Universitätsgesetz entsprechend, an die Universität Graz.

Rektor verteidigt Professor

Der Wiener Medizin-Uni stellte der Professor jedoch drei Honorarnoten über insgesamt 149.670 Euro "in eigenem Namen und auf eigene Rechnung aus, welche seine private Bankverbindung aufwiesen". Laut Recherchen der Kleinen Zeitung dürfte der Professor in dem Glauben gehandelt haben, das Geld stehe ihm privat zu – denn das Aufnahmetestverfahren habe er bereits vor seiner Anstellung an der Uni Graz entwickelt. Der Rektor der Universität Graz, Martin Polaschek, vertritt dieselbe Meinung und stärkt dem Professor den Rücken.

Der Rechnungshof sieht das anders: Bei den Aufnahmetests habe es sich um ein "Drittmittelprojekt gemäß § 28 Universitätsgesetz 2002" gehandelt, die Zahlungen seien daher nicht an den Professor, sondern an die Universität Graz zu leisten gewesen. Diese solle versuchen, sich das Geld auf dem Regressweg zurückzuholen, empfiehlt der RH. Gegebenenfalls sollte sie auch disziplinarrechtliche Maßnahmen setzen und strafrechtliche Anzeigen einbringen, heißt es in dem Prüfungsbericht. (ort)