Auf Stiege ausgerutscht: 19-Jährige mit heißem Frittierfett übergossen

Die junge Frau wurde mit Verbrühungen unbestimmten Grades mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, teilte die Polizei mit.

Die 19-Jährige war zuvor mit Reinigungsarbeiten in der Küche beschäftigt gewesen. Dazu ließ sie heißes Frittierfett aus der Fritteuse in den großen Topf laufen. Schließlich wollte sie ihn gemeinsam mit einer Arbeitskollegin über eine Stiege zum Auskühlen in ein darunter liegendes Stockwerk tragen.

