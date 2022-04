Auf sonniges April-Ende folgt ein regnerischer Start in den Mai

Das berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der Osten des Landes bleibt über das Wochenende für Freiluftaktivitäten im Vorteil: Da sollte es weitgehend trocken bleiben. Die Österreich-Prognose:

Am Freitag ist noch schwacher Hochdruckeinfluss vorherrschend. Mit diesem präsentiert sich das Wetter überwiegend sonnig und trocken. Speziell im Osten und Südosten muss jedoch ab Mittag mit mehr Quellwolken gerechnet werden. Die Neigung zu Schauern bleibt bis zum Abend aber gering. Es weht generell nur schwacher Wind, lediglich am Alpenostrand bläst mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und acht Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 15 bis 23 Grad erreicht, am wärmsten ist es im Westen des Landes.

In Vorarlberg und in Tirol startet der Samstag bereits mit dichten Wolken. Diese breiten sich im Tagesverlauf langsam in Richtung Salzburg und Osttirol aus. Außerdem muss mit den Wolken mit einsetzendem Regen und mit Regenschauern gerechnet werden. Weiter im Osten und Südosten beginnt der Tag hingegen sonnig. Nachmittags zieren jedoch immer öfters harmlose Quellwolken den Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Zwei bis acht Grad zeigt das Thermometer in der Früh, 13 bis 22 Grad maximal am Nachmittag.

Im Westen überwiegen am Sonntag die Wolken und dort regnet es auch immer wieder. Sonst ist es zwar teils sonnig, allerdings ziehen auch einige Wolkenfelder durch. Mit aufkommender Quellbewölkung spätestens ab Mittag ist vor allem im Berg- und Hügelland auch mit Regenschauern zu rechnen. Weitgehend trocken bleibt es im Norden und Osten. Der Wind weht schwach, im Osten teils auch mäßig, aus Ost bis Südost (Frühtemperaturen: vier bis neun Grad, Tageshöchstwerte: 14 bis 21 Grad).

Am Montag steht unbeständiges Wetter bevor, wobei es im Westen und Norden am Vormittag auch noch länger trocken und sonnig ist. Sonst gibt es aber viele Wolken und sonnige Abschnitte nur zwischendurch, dazu ist vor allem im Bergland oft auch mit Regen oder Regenschauern zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Süd. Die Frühtemperaturen bewegen sich um vier bis zehn Grad, am Tag erwärmt es sich auf 15 bis 21 Grad.

Das wechselhafte und schaueranfällige Wetter setzt sich auch am Dienstag fort. Neben längeren sonnigen Abschnitten bilden sich tagsüber Quellwolken und spätestens ab Mittag ist mit Regenschauern zu rechnen. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd (Frühtemperaturen: fünf bis elf Grad, Tageshöchsttemperaturen: 16 bis 21 Grad).