Handbremse vergessen: Pkw mit Kleinkind rollte los

Das Auto setzte sich auf dem leicht abschüssigen Parkplatz in Bewegung und rollte nach etwa drei Metern über eine Böschung. Das Kind wurde vorsorglich ins Spital gebracht.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte die 30-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Weiz ihren Pkw vor dem Mehrparteienhaus in Wollsdorf nahe St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) abgestellt, um eine Angehörige im Haus aufzusuchen. Dabei dürfte die Mutter vergessen haben, die Handbremse anzuziehen. Der Wagen rollte kurz darauf über die Wiesen-Böschung und dann über eine etwa einen Meter hohe Betonmauer auf die vorbeiführende Gemeindestraße. Erst am Zaun des Nachbargrundstücks blieb der Pkw stehen. Die Tochter im Kindersitz auf der Rückbank war angeschnallt und erlitt aller Voraussicht nach keine Verletzungen.