Auf Ex-Freund eingestochen: Elf Jahre Haft

Die Frau soll ihren Ex-Freund mit einem 15 Zentimeter langen Küchenmesser in den Nacken gestochen haben. Er wurde leicht verletzt. Die Angeklagte sagte, sie habe den Mann nicht töten wollen.

Wäre der Stichkanal etwas anders verlaufen, wäre die Verletzung lebensbedrohlich gewesen, erklärte ein gerichtsmedizinischer Gutachter. Der Tat am 24. Juni 2019 ging ein Streit der Beschuldigten mit dem Ex-Freund in dessen Wohnung in der Stadt Salzburg voraus.

Die Geschworenen erkannten in ihrem Wahrspruch die Angeklagte mit 7:1 für schuldig, den Mann durch einen wuchtigen Stich zu töten versucht zu haben.