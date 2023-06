Temperaturen purzeln: Auf den Hitze-Höhepunkt folgt Abkühlung

Die erste Hitzewelle dieses Sommers erreicht ihren Höhepunkt. Schon am Vormittag wurden in Freistadt knappe 30 Grad gemessen. Und es wird noch heißer: Laut Prognose der Geosphere Austria sind im Laufe des Tages sogar 36 Grad möglich. Die Unwettergefahr ist nicht gebannt: Aus Quellwolken, die sich am Nachmittag bilden, können einzelne Regengüsse oder Gewitter entstehen.

Am Vortag blieb Oberösterreich weitgehend verschont. Betroffen waren vor allem Kärnten und die Steiermark, wo ein heftiges Hagelunwetter teils schwere Schäden angerichtet hat. "Wir beobachten das Geschehen alle zwei Stunden, eine klare Prognose kann man hier aufgrund der labilen Luftschichten kaum abgeben", sagte Geosphere-Meteorologe Christian Resch im OÖN-Gespräch.

Angenehme Temperaturen am Wochenende

Am Freitag soll sich die Wetterlage beruhigen. "Da durchzieht eine Kaltfront unser Land", sagt Resch. "Kalt" bedeutet in diesem Zusammenhang purzelnde Temperaturen. 30 Grad und mehr sind zumindest am Wochenende Geschichte. Stattdessen bewegen sich die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad. Die "Kaltfront" bringt auch Wind, Wolken und einzelne Schauer nach Oberösterreich. "Abseits der Berge bleibt es länger trocken", so die Prognose der Geosphere.

Am Samstag dominieren vor allem um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag die Wolken. Die gute Nachricht: Es bleibt niederschlagsfrei - und angenehm. Die Temperaturen erreichen am Samstag 21 bis 27 Grad. Ähnlich verläuft der Sonntag. Zunächst ist es bewölkt, ehe die Sonne das Kommando übernimmt.

Störung kann Regen bringen

Eine schwache Störung erreicht am Montag von Westen Österreich. Im Vorfeld ist es noch einmal heiß und schwül. Am Nachmittag muss vom Bergland ausgehend häufig mit Gewittern gerechnet werden. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt allerdings um den Alpenhauptkamm. Trotz auffrischendem Westwind können es im Laufe des Montags wieder 29 Grad in Oberösterreich werden.

