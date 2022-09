Auch sexuelle Übergriffe? Prozess um Entführung von 13-Jähriger

Wie sich herausstellte, sind mittlerweile mehrere Beweise wie Videoaufnahmen und Handyinhalte nicht mehr greifbar.

Die 13-Jährige soll den Angeklagten über eine Bekannte kennengelernt und selbst gebeten haben, sie im Jänner 2021 aus einer Krisenbetreuungseinrichtung im obersteirischen Kapfenberg abzuholen und nach Graz zu bringen. Da sein Auto kaputt war, bat er einen Bekannten, ihn und das Mädchen zum Bahnhof zu bringen. Dieser Bekannte wurde mitangeklagt, weil auch er - wie auch der Erstbeschuldigte - kinderpornografisches Material besitzen soll.

Im Zug soll der 44-Jährige das Mädchen unsittlich berührt und seinen Kopf in ihren Schoß gelegt haben. Diese Vorwürfe stritt der Mann vehement ab. Sein Anwalt forderte die Videoaufnahmen aus der S-Bahn als Beweismittel für die Unschuld seines Mandanten an, außerdem wollte er die Zugbegleiterin als Zeugin hören. Sie soll zwei Reihen hinter den beiden gesessen sein.

Videoaufzeichnungen nicht mehr greifbar

Doch wie sich herausstellte, werden die Videoaufzeichnungen nur fünf Tage aufbewahrt, hätten also gleich nach dem Vorfall angefordert werden müssen. Das Handy des Mädchens wurde sichergestellt, doch die Mutter hatte zuvor einiges gelöscht. Eine Polizistin hatte wichtige Nachrichten fotografiert, doch auch diese sind nach einem Diensthandytausch verschwunden. Die Zugbegleiterin schließlich war nur privat unterwegs, da es so etwas in der S-Bahn nicht gebe, hieß es.

Eine Mitarbeiterin aus der Betreuungseinrichtung gab an, die 13-Jährige sei weggerannt und sie habe sie auf einem Parkplatz gesucht. Dort will sie auch die beiden Angeklagten, die in einem schwarzen Auto saßen, nach dem Mädchen gefragt haben. Doch die beiden erklärten übereinstimmend, dass sie mit der Frau nie gesprochen hätten.

Die Mutter musste zugeben, dass ihre Tochter schon mehrmals weggelaufen sei. Im angeklagten Fall wollte sie sich offenbar mit einem "Raffi" in Graz treffen und brauchte jemanden, der ihr half, von Kapfenberg wegzukommen. Als die Mutter die Tochter schließlich in der Nähe des Wohnhauses fand, sei sie "sehr verstört" gewesen.

Eine Vertagung zeichnete sich bereits am Vormittag ab, zunächst wurden aber noch weitere Zeugen gehört.