Auch Schweizer Islamisten waren zu Besuch in Wien

Und zwar kurz vor der Fahrt des späteren Wien-Terroristen in die Slowakei am 21. Juli, um dort Munition zu kaufen.

Laut Schweizer Medien waren der 18-Jährige und der 24-Jährige von 16. bis 20. Juli in Wien. Aufgrund von Hinweisen aus Deutschland habe dieses Treffen unter Beobachtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gestanden, hieß es. Die beiden Islamisten aus Zürich waren nach dem Wiener Anschlag in der Schweiz festgenommen worden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der spätere Wien-Attentäter seinerseits auch in der Schweiz gewesen sei, berichteten eidgenössische Medien. Auch in Deutschland waren fünf Hausdurchsuchungen durchgeführt und zwei Personen verhaftet worden. Es handelte sich um jenes Duo, das in Wien zu Gast gewesen war.

Auszugsweise hat die Wiener Polizei gestern das Notruf-Protokoll der Terrornacht vom 2. November veröffentlicht. Dieses zeigt, wie etliche irrtümlich falsche Alarmierungen aus der Bevölkerung auch Stunden nach dem Tod des Attentäters noch Verwirrung und Panik ausgelöst hatten.

So etwa der falsche Alarm wegen einer angeblichen "Geiselnahme" in einem Lokal in der Mariahilfer Straße um exakt 21.30 Uhr, der zum bereits 15. laufenden Einsatz nach den tödlichen Schüssen in der Seitenstettengasse geführt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war der einzige Attentäter schon 81 Minuten lang nicht mehr am Leben. Denn obwohl Kujtim F. bereits um 20.09 Uhr von WEGA-Beamten erschossen worden war, gingen weiterhin etliche Anrufe aus der Bevölkerung ein: unter anderem über weitere Schusswechsel, über Leichen im Stadtpark, über angebliche Attentäter, die in Lokalen gesichtet worden seien. Die Polizei musste allen diesen Hinweisen nachgehen. Allein von 20 bis 21 Uhr waren es 539 Notrufe, mehr als fünfmal so viele wie am Abend zuvor. Die Leitstelle nahm Telefonate "im Sekundentakt" entgegen. "Wir standen natürlich alle extrem unter Druck", zitierte der ORF Wien Polizisten.

Diese dynamische und "mobile" Terrorlage sei das "Worst-Case-Szenario" gewesen, hieß es.

Eine Woche nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Wer waren die Mitwisser und Unterstützer des 20-jährigen IS-Sympathisanten, der 2018 versucht hatte, mit einem Begleiter von Wien über die Türkei nach Syrien zu reisen, um sich an den Kämpfen zu beteiligen?

Zwei weitere Verhaftungen

Am Sonntag verhängte das Wiener Straflandesgericht U-Haft über zwei weitere Männer: einen 21-Jährigen und einen 23-Jährigen, die zum Umfeld des Täters gehören sollen. Insgesamt sind bereits zehn Personen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren verhaftet worden. Es wird geprüft, ob sie in Vorbereitungshandlungen verwickelt oder eingeweiht waren. Auch jener 22-Jährige, der den späteren Attentäter auf dem Weg nach Syrien begleitet hatte, sitzt im Gefängnis. Zudem sitzt ein 18-Jähriger, der Kujtim F. und seinen Gefolgsmann bestärkt haben soll, sich dem IS anzuschließen, in Haft.

Veröffentlicht hat die Polizei Fotos von den Mordwaffen, die der Attentäter verwendet hatte: eine Machete, eine Faustfeuerwaffe, jede Menge Munition und ein Sturmgewehr des Typs "Zastava M70", ein in Serbien hergestelltes Kalaschnikow-Modell.