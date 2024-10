Bombendrohung auch am Bahnhof St. Pölten - vorübergehend gesperrt

Das Areal wurde von der Polizei abgesucht, Verdächtiges wurde dabei nicht entdeckt, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager Donnerstagfrüh auf Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. In den vergangenen Tagen hatte es bereits Drohungen in Bezug auf Bahnhöfe in Graz, Linz und Salzburg gegeben.

Die Bombendrohung im Fall von St. Pölten dürfte gegen 22.00 Uhr per Mail eingegangen sein. Aufgrund der Sperre gab es in der Folge für rund eine Stunde keinen Zugverkehr.

Sechs verdächtige Pakete

In den früheren Abendstunden hatten am Mittwoch sechs verdächtige Pakete in Amstetten für eine großräumige Absicherung des Hauptplatzes gesorgt. Sprengstoffsachkundige Organe und Sprengstoffspürhundeführer rückten an, gefährliche Substanzen wurden nicht entdeckt. Gegen 19.45 Uhr gab es Entwarnung.

