Auch 1000 Wiener kamen nicht zu ihrem Impftermin

Auch in Wien haben vergangene Woche 1000 Menschen ihren Corona-Impftermin nicht wahrgenommen. Die Gründe dafür waren vielfältig. "Ein Teil hat seinen Termin storniert, ein anderer ist nicht erschienen", sagte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP). Es ging laut Stadt aber kein Impfstoff verloren – er wurde an Personen auf der Warteliste beziehungsweise in derselben Priorisierungsgruppe verabreicht.

"Sieben bis acht Prozent"

"Es sind sieben bis acht Prozent der Angemeldeten nicht erschienen", führte ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats auf Nachfrage weiter aus. Ein großer Teil sei wegen Krankheit nicht erschienen. Andere hätten sich aus Skepsis vor dem AstraZeneca-Impfstoff dagegen entschieden. Wieder andere hätten schlicht vergessen oder seien zu spät gekommen.

In Oberösterreich hatte der oberösterreichische Impfkoordinator, Franz Schützeneder, einen Zusammenhang zwischen den nicht wahrgenommenen Impfterminen und wachsender Skepsis gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca dagegen ausgeschlossen.