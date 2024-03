Arbeitsunfall: 200 Kilo-Metallkasten stürzte auf Tirolerin

Die Frau war mit dem Beladen eines 200 Kilogramm schweren Metallkastens auf einem Rollwagen beschäftigt, als der Wagen ins Rollen geriet und der Kasten auf sie fiel. Die Österreicherin wurde im Bereich des Unterkörpers eingeklemmt. Sie schrie um Hilfe und wurde letztlich von zwei Mitarbeitern befreit, die sofort Rettung und Notarzt alarmierten.

Die Arbeiterin wurde an Ort und Stelle erstversorgt, informierte die Polizei. Anschließend wurde die 51-Jährige mit schweren Verletzungen an Unterkörper und Beinen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

