Arbeitslose Polizeipferde fanden bei Lipizzanern Unterschlupf

Da das Übereinkommen zur Beherbergung zwischen Innenministerium und Verteidigungsministerium abgelaufen ist, mussten die Pferde umziehen. "Dorian", "Captain Morgan", "Ludwig" und Co. werden nun nicht länger in der Militärakademie Wiener Neustadt beherbergt, sondern in einer Trainingsstätte der Hofreitschule im niederösterreichischen Heldenberg.

Am Sonntag sind die ersten beiden Tiere eingezogen, die anderen zehn sollen demnächst folgen. "Es wird ihnen an nichts fehlen und es wird ihnen so gut gehen wie unseren Lipizzanern", heißt es von den Verantwortlichen.

Video: Hier werden die ersten Polizei-Pferde willkommen geheißen

Pferde sollen verkauft werden

Allerdings: Das Quartier ist eine Unterkunft auf Zeit. Denn die Polizeipferde, die für Reiterstaffel mühsam rekrutiert und zu stolzen Preise ankauft worden waren, sollen bald neue Besitzer finden. So kostete das teuerste Tier, das im Frühjahr 2018 angeschafft worden war, ein achtjähriger Oldenburger, 15.600 Euro. Das günstigste, ein gleichaltriges bayrisches Warmblut, wurde damals für 7.000 Euro erworben.

Durch die aufwendige Ausbildung, die zwar niemals zu Ende geführt worden war, dürfte der Wert der Pferde noch weiter gestiegen sein. Offenbar gibt es schon zahlreiche Interessenten. Dazu gehören neben anderen europäischen Polizei-Reiterstaffeln auch Privatpersonen. Insgesamt hatte das Herzens-Projekt des ehemaligen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) den Steuerzahler rund 2,3 Millionen Euro gekostet – hier geht's zu den detaillierten Zahlen.

Kritik von Tierschützern

Der Verein gegen Tierfabriken hat unterdes in einem offenen Brief an das Innenministerium appelliert, die Pferdean Gnadenhöfe zu übergeben. "Angebote dafür gab es genug", so der VGT. Unter anderem hatte der Tierschutzhof der Pfotenhilfe Lochen im Innviertel den Polizeipferden schon mehrmals Asyl angeboten, die OÖN berichteten.

"Komplett unverständlich" erschien dem VGT der aktuelle Plan, die Pferde an andere Polizeipferde-Staffeln im Ausland zu verkaufen. "Die Pferde werden einfach von einem Land in das andere verkauft, getauscht, verschenkt, als ob sie keine sensiblen Lebewesen wären. Niemand in der Politik scheint das Tierschutz-Debakel, das sich hinter dem gescheiterten Projekt der Polizeipferde verbirgt, zu begreifen", hieß es in einer Aussendung.

Lokalisierung: Das Trainingszentrum in Heldenberg

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.