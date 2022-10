Arbeiter verlor bei Unfall rechte Hand

In Tirol haben sich am Freitag zwei schwere Arbeitsunfälle ereignet. Einem 59-jährigen Arbeiter wurde in Schlitters (Bezirk Schwaz) die rechte Hand abgetrennt. Laut Polizei hatte der Mann um die Mittagszeit gemeinsam mit einem 40-jährigen Kollegen in einer Produktionshalle mit einer elektrischen Schneidemaschine hantiert.

Als der 59-Jährige ein bereits eingeschobenes Produkt in Position brachte, löste der 40-Jährige zu früh und unvermittelt den Schnittvorgang aus. Dabei geriet der Ältere mit seiner rechten Hand zwischen das Produkt und das Messer - die Hand wurde ab dem Gelenk komplett abgetrennt. Die anwesenden Mitarbeiter leisteten sofort erste Hilfe. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Ermittlungen zum Unfallhergang waren aktuell noch im Gange, hieß es.

Auch in Strassen (Bezirk Lienz) wurde ein Mann auf der Arbeit schwer verletzt. Ein 42-Jähriger führte in einem Betrieb gegen Mittag Wartungsarbeiten an einer Presse durch. Im Zuge dessen stieg er auf die Presse und dürfte dann Polizeiberichten zufolge aus einer Höhe von weniger als einem Meter zu Boden gestürzt sein. Er zog sich dabei schwere Verletzungen an Kopf und Beinen zu und musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen werden.