Arbeiter geriet in Tirol unter Mähwerk - verletzt

Der Mann hatte Arbeiten an bzw. unter einem Mähwerk durchgeführt. Dabei hob er das Gerät mit einem Gabelstapler mit einem Gurt an. Plötzlich rutschte der Gurt ab und der Arbeiter wurde unter dem Mähwerk eingeklemmt, teilte die Polizei mit. Eine Kollege hörte seine Hilfeschreie, befreite ihn und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 29-Jährige wurde zunächst an Ort und Stelle erstversorgt. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Zams gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.