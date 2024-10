Arbeiter auf Baustelle in Loosdorf verschüttet und gestorben

Der Pole wurde zur Gänze in einer Künette verschüttet, berichtete die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung. Mithilfe eines Baggers wurde der Mann geborgen. Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt blieben erfolglos. Der Arbeiter erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.