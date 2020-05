Antisemitismus wieder gestiegen

Sechs Fälle waren physische Angriffe, 18 Mal wurden Drohungen ausgesprochen, 78 Sachbeschädigungen wurden gemeldet. In 209 Fällen wurden antisemitische Inhalte über Massenzuschriften versendet, 239 Mal wurde verletzendes Verhalten wahrgenommen. So wurde ein 13-Jähriger mit Kippa in Wien in der Straßenbahn getreten und beschimpft. An eine Wohnung wurden Hakenkreuze geschmiert. Bei der Ausstellung "Gegen das Vergessen" wurden Bilder von Schoah-Überlebenden zerschnitten. In 268 Fällen waren es rechte Gruppierungen, in 31 Fällen war es muslimischer Antisemitismus. Viele Täter sind nicht zuordenbar.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.