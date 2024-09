Anti-Terror-Razzien am Mittwoch in ganz Österreich

Cobra-Beamte durchsuchten am Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA zahlreiche Wohnungen von Terrorverdächtigen im ganzen Land, wie eine Tageszeitung am Mittwochabend berichtete. Parallel dazu soll es auch Razzien in Österreichs Gefängnissen gegeben haben.

Justizbeamte sollen in zehn Haftanstalten die Zellen von IS-Anhängern durchsucht haben. Ob dabei belastendes Material gefunden wurde, blieb unklar. Beschlagnahmte Mobiltelefone und Computer würden jedenfalls in den nächsten Wochen etwa nach geheimen Chats ausgewertet, hieß es.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Linzer Islamist schickte sogar seiner Mutter illegale Kampflieder LINZ. Ein 21-Jähriger aus dem Großraum von Linz machte auf Social Media-Kanälen Propaganda für islamistische Terroristen. Linzer Islamist schickte sogar seiner Mutter illegale Kampflieder

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper