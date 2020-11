Anschlag in Wien: Schwerstes Attentat seit Jahren

Sollte die Synagoge in der Seitenstettengasse ein Ziel des Anschlags gewesen sein, dann wäre es das zweite Attentat auf den jüdischen Stadttempel: 1981 hatte ein palästinensisches Terrorkommando die Synagoge überfallen und einen Menschen getötet.

Terrorakte mit Todesopfern sind in Österreich eher selten. Die bisher folgenschwersten Attentate waren das rechtsextreme Rohrbombenattentat von Oberwart, bei dem 1995 vier Roma ermordet wurden, und die ebenfalls vom Neonazi Franz Fuchs verübte Briefbombenserie sowie der Anschlag der Abu-Nidal-Gruppe auf den Flughafen Wien mit vier Toten und 38 Verletzten 1985.

Eine offizielle Aufstellung des Innenministeriums über Terroranschläge in Österreich gibt es nicht. Die folgende Auflistung basiert auf bis in die 1970er-Jahre reichenden Daten der "Global Terrorism Datebase" der University of Maryland (http://www.start.umd.edu/gtd).