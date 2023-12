Anschlag auf Grazer Asylheim: Aussage zurückgezogen

Drei Männer mussten sich in Graz vor Gericht verantworten.

13 Jahre nachdem bei einer Flüchtlingsunterkunft in Graz ein Sprengsatz explodiert war, müssen sich drei Männer seit Dienstagfrüh im Landesgericht Leoben dafür verantworten. Ein 28-Jähriger, damals erst 15 Jahre alt, hatte zunächst gestanden, dass er einen Sprengsatz, den er für einen Böller gehalten haben will, dort platziert und angezündet habe. Es sei eine "Mutprobe" innerhalb einer rechtsextremen Gruppierung gewesen. Nach drei Stunden zog er alles zurück: Er habe die Täterschaft nur erfunden.

Bei der Detonation am 11. Oktober 2010 wurde einer der 35 Bewohner verletzt. Verwendet wurde ein mit Schwarzpulver gefüllter Sprengkörper, der laut Ermittlungen imstande gewesen sei, Menschen schwer zu verletzen. Auf die Spur der Verdächtigen kamen die Ermittler im Jahr 2020, als einer der Männer aufgrund von Videoaufnahmen identifiziert werden konnte. Bei Befragungen gab der Beschuldigte zwei Komplizen an: einen gleichaltrigen Mann sowie einen um ein paar Jahre älteren Bekannten, die ebenfalls in derselben Gruppierung dabei gewesen sein sollen.

Kurz vor Mittag zog der Mann sein Geständnis zurück: Nachdem die Richterin Widersprüche aufzählte, gab der Anwalt zu Protokoll, dass "alles erfunden" sei. Es sei der Druck der Vernehmung gewesen, der ihn zu einem Geständnis bewogen habe. Die beiden anderen hätten ebenfalls "nichts" mit der Sache zu tun.

