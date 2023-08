Angriffe auf Obdachlose in Wien: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise

Bereits am 12. Juli war am Handelskai ein Mann mit tödlichen Stichverletzungen aufgefunden worden.

Nach drei Messerattacken auf Obdachlose sind 10.000 Euro Belohnung ausgelobt worden, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab. Den Betrag stellt laut Landespolizeidirektion Wien der "Verein der Freunde der Wiener Polizei" zur Verfügung.

Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke auf einen 55-Jährigen in Wien-Josefsstadt. Der Mann erlag am vergangenen Sonntag seinen Verletzungen. Zuvor wurden bereits am 12. Juli ein 56-jähriger Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden sowie mehr als eine Woche später eine 51-jährige Frau in der Leopoldstadt durch Stiche und Schnitte schwer verletzt. Die Frau überlebte jedoch.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zudem wurde der Streifendienst sensibilisiert, vor allem nachts auf bekannte Örtlichkeiten, wo sich Wohnungslose aufhalten, ein verstärktes Auge zu haben. Man stehe in engem Kontakt mit entsprechenden Betreuungseinrichtungen, sagte Gass.

Caritas verteilt Trillerpfeifen

Susanne Peter, Teamleiterin Streetwork der Caritas, hatte bereits in der Vorwoche darauf hingewiesen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, die Menschen aufzuklären und zu sensibilisieren. „Es ist natürlich Thema unter Klientinnen und Klienten und uns Betreuerinnen und Betreuern. Ich arbeite seit 30 Jahren in dem Bereich, und so etwas war noch nie da.“ Ebenso hatte sich Markus Hollendohner, Leiter der Abteilung Wohnungslosenhilfe im Fonds Soziales Wien (FSW), geäußert. Man unterstütze obdachlose Menschen und sensibilisiere sie, Wahrnehmungen zu Angriffen zu melden. Am Mittwoch hat die Caritas begonnen, Trillerpfeifen und Taschenalarme auszuteilen. Damit sollen mögliche Täter abgeschreckt werden.

