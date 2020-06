Angriff Rechtsradikaler auf linke kurdische Demo sorgt für Aufregung

Intervenierende Polizeibeamte berichteten von einer "aufgeheizten und aggressiven Stimmung". Die Menschenmenge löste sich zunächst auf, es folgten aber weitere Tumulte. Die Exekutive schritt mit einem Großaufgebot ein, berichtete die APA. Zunächst äußerten nur ein paar Passanten ihren Unmut über die Demo auf dem Kepplerplatz, die von ein paar Mitgliedern der Antifa unterstützt wurde. Dann kamen weitere Türken hinzu, die Atmosphäre erhitzte sich. Offenbar Anhänger der ultranationalistischen "Grauen Wölfe" schrien Gegenparolen und machten den verbotenen "Wolfsgruß". Einige von ihnen wurden wegen Anstandsverletzung, aggressiven Verhaltens und Verstoßes gegen das Symbole-Gesetz angezeigt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Im Netz wurden Videos des Polizeieinsatzes veröffentlicht:

Die beiden Menschenmengen lösten sich zunächst auf, aber gegen 19.30 Uhr gerieten erneut Angehörige beider Ethnien am Wielandplatz in eine tumultartige Auseinandersetzung. Kurdische Teilnehmer flüchteten in ein nahegelegenes Vereinslokal, davor formierten sich einige Dutzend türkischstämmige Personen. Die Menschenmenge war zwischenzeitlich auf mehrere hundert Personen angewachsen. Die Situation drohte zu eskalieren. Daher wurden aus dem gesamten Stadtgebiet Blaulicht-Einheiten in Favoriten zusammengezogen. Diese sperrten den betroffenen Bereich für den Verkehr und trennten die Gruppierungen. Erst gegen Mitternacht war der Polizeieinsatz beendet.

Am darauffolgenden Tag kam es erneut zu Ausschreitungen: Mitglieder der rechtsradikalen Grauen Wölfe haben in Wien einen linken Verein attackiert. Es kam zu erheblichen Sachbeschädigungen und ein Polizist wurde durch einen Steinwurf verletzt.

Insgesamt sei es nach derzeitigem Stand zu drei Festnahmen, zwölf strafrechtliche Anzeigen, 20 Verwaltungsanzeigen und 27 Identitätsfeststellungen gekommen, hieß es Laut APA.

Verschiedene Reaktionen aus der Politik

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach von "inakzeptablen" Vorfällen, die nicht toleriert würden. Die SPÖ-Mandatarinnen Sabine Schatz und Nurten Yilmaz haben die Vorfälle in Wien-Favoriten am Freitag als Angriffe der rechtsextremen "Grauen Wölfe" scharf verurteilt und dabei vor allem das Augenmerk darauf gelegt, dass es sich um eine Demonstration für Frauenrechte handelte. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein betonte, dass es "keinen Platz für Faschismus" geben dürfe und stellte sich damit klar hinter die kurdischen Demoteilnehmer. Auch NEOS-Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr bekräftigte: "Gewalt ist in jeder Form zu verurteilen. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundpfeiler der liberalen Demokratie und von uns allen zu verteidigen. Deshalb dürfe es "null Toleranz" gegenüber extremistischen Ausschreitungen geben.

Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) haben jedoch am Freitag die Vorgänge verurteilt, ohne dabei Partei für eine Seite einzunehmen. Nehammer betonte, er habe "absolut keine Toleranz" dafür, wenn versucht werde, türkische Konflikte auf Österreichs Straßen auszutragen. Ähnlich sagte Raab: "Wir werden es nicht dulden, dass Konflikte aus dem Ausland zwischen gewaltbereiten extremistischen Gruppen auf österreichischem Boden ausgetragen werden und unsere Werte mit Füßen getreten werden", betonte sie und verurteilte damit auch die antifaschistische kurdische Demo.

