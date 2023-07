Angestellter zur Sperrstunde in Lokal in Traiskirchen überfallen

Er musste den Tresor öffnen und einem bewaffneten Täterduo Bargeld aushändigen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit. Die Männer entkamen unerkannt. Das Landeskriminalamt ermittelt und ersucht um Hinweise (Tel.: 059133 30-3333).

Der 47-Jährige hatte das Lokal am Samstag gegen 2.20 Uhr schließen wollen, als er von dem mit Sonnenbrille und FFP2- bzw. MNS-Maske getarnten Duo unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe bedroht und zurück ins Innere gedrängt wurde. Mit den Worten "Aufmachen! Schnell! Ich weiß alles!" erging die Aufforderung zur Öffnung des Tresors und Herausgabe von Bargeld, so die Polizei. Danach wurde das Opfer in einem Nebenraum eingesperrt.

Nachdem der Mann selbst Hilfe gerufen hatte, wurde er von Beamten der Polizeiinspektion Traiskirchen befreit. Der 47-Jährige war leicht verletzt. Zudem erlitt er durch die Bedrohung mit der Waffe einen Schock.

Die Täter wurden als 1,75 bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Ein Mann war u.a. mit einer schwarz-weiß karierten Hose, einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Getarnt hatte er sich mit einer jeweils schwarzen FFP2-Maske und Sonnenbrille. Zudem trug er blaue Einweghandschuhe und hatte eine schwarze Faustfeuerwaffe bei sich. Vom zweiten Mann ist als Bekleidung u.a. von einem schwarz-weiß gestreiften Pullover, einer schwarzen Trainingshose mit weißen Einsätzen und schwarzen Sportschuhe mit weißer Sohle der Marke "Adidas" die Rede. Getarnt war dieser Täter mit heller MNS-Maske und dunkler Sonnenbrille sowie grauer Schirmkappe. Er trug ebenfalls blaue Einweghandschuhe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.