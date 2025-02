Anführer der "Rammbock"-Bande brach aus Gefängnis in Wiener Neustadt aus

Überprüfungen zu dem 29-jährigen Niederländer seien bisher negativ verlaufen, sagte indes Polizeisprecher Johann Baumschlager. Es würden immer wieder Hinweise eingehen, die weiterhin an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133 303333) erbeten seien. Die Suche läuft auch per Fahndungsfoto.

"Der Insasse war auf der Abteilung, in der sich auch sein Haftraum befindet, aufhältig. Von dort aus konnte er sich Zugang zum Stiegenhaus verschaffen. Er hatte manipuliertes Haftrauminventar bei sich", teilte das Justizministerium schriftlich mit. "Durch massive Gewalteinwirkung gegen bauliche Sicherheitseinrichtungen" sei es ihm gelungen, "Zugang zum Dach zu erreichen, von wo aus er in die Maximilianstraße geflüchtet ist", so das Ministerium. Zu weiteren Details könne "aufgrund der derzeitigen Prüfung keinerlei Auskunft" erteilt werden.

Bei dem Mann dürfte es sich Medienberichten zufolge um den Anführer der "Rammbock"-Bande handeln, die 2024 nach Juweliereinbrüchen in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt verurteilt worden war. Entkommen war der 29-Jährige am Montag kurz vor 8.00 Uhr aus dem geschlossenen Bereich der Haftanstalt Wiener Neustadt. Wachebeamte seien dem Insassen nachgeeilt, hieß es seitens des Justizministeriums. Der Gefangene flüchtete in Richtung Bahnhof.

Niederländer nach Eigentumsdelikten nicht rechtskräftig verurteilt

Der Niederländer wurde nach Angaben des Justizministeriums wegen verschiedener Eigentumsdelikte zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, der Mann habe sich in U-Haft befunden.

Die Tätergruppierung, die 2023 Einbruchsdiebstähle und eine Bankomatsprengung in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) verübt haben soll, dürfte international aktiv sein. Drei Niederländer hatten vergangenen Oktober am Landesgericht Wiener Neustadt nicht rechtskräftige Freiheitsstrafen im Ausmaß von 20 Monaten bis neun Jahren erhalten. Ein Bulgare, der überwiegend als Beitragstäter fungiert haben soll, wurde nicht rechtskräftig zu 30 Monaten, davon 20 Monate bedingt, verurteilt.

