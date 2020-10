Anatomie-Vorlesungen: Professor verwechselte Mensch und Tier

Seit Monaten zirkulieren an der Medizinischen Universität Graz heikle Informationen – digital und in Papierform. In den detaillierten Unterlagen geht es um angebliche Fehlerlisten eines Universitätsprofessors an der Anatomie, wie die Kleine Zeitung berichtet.

Der zentrale Vorwurf: Bei coronabedingten Digital-Vorlesungen für Studierende der Humanmedizin soll dem Anatomie-Professor eine ganze Reihe von Fehlern unterlaufen sein. Noch dazu soll er Passagen aus Wikipedia übernommen haben. Mit erstaunlichen Folgen. In einem kopierten Wikipedia-Eintrag sei – so in den Insider-Unterlagen – noch dazu der Verlauf der Wirbelarterie von Haussäugetieren beschrieben gewesen. Bloß: Die beschriebenen Strukturen würden beim Menschen gar nicht vorkommen. Natürlich machte das schnell die Runde, immerhin geht es um ein humanmedizinisches Studium.

Verfahren am Arbeitsgericht

Zuletzt sollen die Digital-Vorlesungen noch online und im Intranet abrufbar gewesen sein. Und die Vorwürfe wurden sogar im Rahmen eines Arbeitsprozesses vor Gericht zur Sprache gebracht. Med-Uni-Rektor Hellmut Samonigg erklärt, dass man aufgrund des laufenden arbeitsgerichtlichen Verfahrens keine erläuternde Stellungnahme zu den Vorwürfen abgeben werde. Dann führt er aus: "Das Rektorat erhielt erstmals im Rahmen des arbeitsgerichtlichen Verfahrens Ende Juni 2020 Hinweise auf angeblich bestehende Fehler in coronabedingt digitalen Vorlesungen.

Nach Kenntnisnahme konkreter Inhalte wurden umgehend entsprechende Schritte zur Klärung des beanstandeten Sachverhalts eingeleitet. Im Sinne der Qualitätssicherung wurden mittlerweile geringfügige Adaptierungen vorgenommen." Den Studierenden sei laut Samonigg "zu keinem Zeitpunkt aus den dargebotenen Lehrinhalten ein Nachteil entstanden, der die Beauftragung einer Untersuchungskommission notwendig gemacht hätte". Und: "Es haben sich diesbezüglich zu keinem Zeitpunkt MitarbeiterInnen der Med Uni Graz an das Rektorat gewandt." Übrigens: Auch beim Kurs für die Linzer Studenten sollen Fehler entdeckt worden sein. Samonigg sagt, der Rektor der Universität Linz sei diesbezüglich von ihm bereits kontaktiert worden.