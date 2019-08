An jedem Schultag verkehren mehr als 150.000 "Elterntaxis"

Am 2. September beginnt in Ostösterreich die Schule, eine Woche später in den übrigen Bundesländern. Vor allem Volksschulkinder haben laut VCÖ meist einen kurzen Schulweg, der gut zu Fuß gegangen werden kann. "Damit kommen die Kinder auf eine tägliche Portion gesunde Bewegung und sie erlangen vor allem Kompetenz für das Verhalten im Straßenverkehr", sagte Markus Gansterer vom VCÖ. Rund 80 Prozent der Kinder kommen in Österreich zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad in die Schule.

Mit Kindern im Volksschulalter sollte die Schlussphase der Ferien genützt werden, den Schulweg zu üben, vor allem für die fast 90.000 Schulanfänger und für Schulwechsler ist das wichtig. Meist gibt es mehrere mögliche Wege, entscheiden sollte man sich für den besten und nicht unbedingt den kürzesten: also jene Route wählen, auf der weniger Autos fahren und weniger Straßen zu überqueren sind. Abgestellte Fahrzeuge können Kindern die Sicht verstellen. Der VCÖ fordert deswegen eine Ausweitung des Halte- und Parkverbots vor Schutzwegen von fünf auf zehn Meter.

Kinder alleine unterwegs – was ist eigentlich erlaubt?

Ab welchem Alter Kinder alleine unterwegs sein dürfen – zu Fuß, mit Öffis, Rad, Scooter & Co. – ist nur teilweise klar geregelt. Generell gilt die Aufsichtspflicht für Erziehungsberechtigte bis zum 18. Lebensjahres des Kindes. Mit zunehmendem Alter können die Eltern ihre Aufsicht aber lockern", erklärt ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer.

Alleine in Bim, Bus und Bahn – ab sechstem Geburtstag erlaubt

Öffentliche Verkehrsmittel dürfen Kinder im Prinzip ab dem sechsten Geburtstag beziehungsweise ab der Schulpflicht alleine nutzen. Ob die Kinder wirklich fähig beziehungsweise nicht fähig sind mit sechs Jahren schon alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, liegt im Allgemeinen an der Einschätzung der Eltern.

Alleine mit Rad, Scooter & Co – ab zwölf Jahren erlaubt

Die Regelung ist eindeutig: Unter zwölf Jahren dürfen Kinder nur unter Aufsicht einer mindestens 16-jährigen Person mit dem Rad und Co. unterwegs sein. Eine Ausnahme gibt es bei Kindern mit dem Radfahrausweis, diesen können sie ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr, nach Ablegen einer Prüfung, bekommen.

Alleine mit Taxi – bis 14 Jahre nur mit Zustimmung der Eltern

Taxi und Mietwagen sind in der Regel nicht üblich um in die Schule zu kommen, aber durchaus möglich. Bis 14 Jahre dürfen Kinder nur mit der Zustimmung der Eltern einen kostenpflichtigen Fahrdienst nutzen. Kinder zwischen sieben und 14 Jahren gelten als „beschränkt geschäftsfähig“, das bedeutet, dass sie ohne Zustimmung der Eltern nur kleine Einkäufe tätigen dürfen.