Amstetten: 40-Jähriger soll Buben sexuell missbraucht haben

Es gehe um Vorfälle im vergangenen Dezember und auch schon 2012, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch. Der Beschuldigte war geständig. Mögliche weitere Opfer sollen mit der Polizeidirektion Amstetten (Tel.: 059133-3100) in Kontakt treten.

Die Mitarbeiterin eines Jugendzentrums hatte am 30. Dezember telefonisch angezeigt, dass ein vorerst unbekannter Täter einen sexuellen Übergriff auf einen 13-Jährigen in Amstetten verübt habe. Im Zuge der Ermittlungen wurde der 40-Jährige ausgeforscht und am 9. Jänner festgenommen. Er soll den Teenager im Dezember zumindest drei Mal missbraucht haben, teilte die Polizei mit. Zudem wurde ein weiteres Opfer ermittelt, das vermutlich 2012, als damals Elfjähriger, von dem Beschuldigten sexuell belästigt worden sein soll.

Da weitere Opfer nicht ausgeschlossen werden können, veröffentlichte die Landespolizeidirektion Niederösterreich Lichtbilder von dem Verdächtigen: