Amazon startet in Wien mit "Same-Day"-Lieferungen

Die gelieferten Waren kommen aus dem tschechischen Amazon-Lager in Brünn (Brno), hieß es von Amazon auf Anfrage. Der US-Händler betreibt in Österreich keine Warenlager, sondern verfügt nur über Verteilzentren für Pakete mit eigenen Zustellern.

Lieferung binnen 11 Stunden

Hunderttausende Produkte, die bis 11 Uhr (Montag-Freitag) bestellt werden, kommen noch am selben Tag bis 22 Uhr an, erklärte Amazon in einer Aussendung. Für Amazon-Prime-Kundinnen und -Kunden ist die Lieferung am selben Tag ab einem Bestellwert von 20 Euro kostenlos, während für Bestellungen unter diesem Betrag eine Gebühr von 4,99 Euro anfällt. Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft zahlen für die "Same-Day"-Lieferung 9,99 Euro.

715 Millionen Euro investiert

Seit 2016 hat Amazon in Österreich nach eigenen Angaben über 715 Millionen Euro investiert, den Großteil davon in den Ausbau des Logistiknetzwerks. "Seit der Eröffnung unseres ersten Logistikstandorts 2018 konnten wir die Anzahl der am nächsten Tag verfügbaren Produkte für österreichische Kundinnen und Kunden mehr als verdoppeln und in Wien fast verdreifachen", sagte die Amazon-Logistics-Österreich-Managerin Miriam Enzi.

