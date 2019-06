Am rechten Fahrstreifen: Betrunkener Autofahrer überholte Polizei

Der 35-Jährige konnte nach etwa zwei Kilometern angehalten werden, ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, teilte die Polizei mit. Der 35-Jährige war kurz vor 16.00 Uhr im Bereich Dornbirn-Süd in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Er wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, eine weitere Anzeige ergeht an die Bezirkshauptmannschaft.

