Alpinunfall: Oberösterreicher im Tennengebirge tödlich verunglückt

Beim Abstieg von der Tagweide in Richtung First, in einer Höhe von ca. 1800 Metern im Bereich des Tennengebirges, ging er als letzter der fünfköpfigen Gruppe. Er dürfte vermutlich über seine Wanderstöcke gestolpert und in weiterer Folge etwa 30 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein, wie die Polizei mitteilte.

Ein Begleiter bemerkte den Unfall und stieg sofort zu dem Verunglückten ab, um Erste Hilfe zu leisten. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Bergsteigers feststellen.

